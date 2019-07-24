شدّد النائب ​طوني فرنجية​، على أنّ "كفى مزايدات في ما يتعلّق بمطمر الفوار". وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا لن نرضى ولن يرضى أحد بفرض مطمر من دون التعاون ورضى أهلنا في الفوار. وكما بات واضحًا أنّ أهالي المنطقة قالوا كلمتهم ولن يكون هناك مطمر في المدى المنظور"، داعيًا إلى أن "تتوقّف المزايدات، فنحن نسعى بكلّ جهدنا لإيجاد الحلول ل​أزمة النفايات​ في أسرع وقت ممكن".

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كانت هذه تفاصيل خبر طوني فرنجية: لن نرضى بفرض مطمر في الفوار من دون رضى أهلنا ولتتوقف المزايدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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