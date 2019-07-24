اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إسرائيل بـ"شن حملة ليس فقط لوقف نشاط حقوق الإنسان، بما في ذلك من جانب شركائنا الإسرائيليين، ولكن أيضا لحرمان الإسرائيليين من معلومات حول ما يجري من حولهم"، مشيرةً إلى أنه "في حال قررت المحكمة العليا في إسرائيل السماح للحكومة بالمضي قدما في قرارها بطرد المدير المحلي لـ "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر، فإنها ستنضم بذلك إلى أمثال كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا والسودان وإيران، التي تقوم هي أيضا باستبعاد ممثلينا".
كانت هذه تفاصيل خبر هيومن رايتس تحذر إسرائيل من مغبة طرد مديرها لموقفه المناهض للمستوطنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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