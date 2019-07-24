الخارجية الكويتية دانت هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين بالقدس

دانت ​وزارة الخارجية​ ​الكويت​ية "إقدام ​اسرائيل​ على هدم منازل الفلسطينيين في بلدة "صور باهر"، ب​القدس الشرقية​ المحتلة"، مؤكدةً أن "هذه الأعمال تعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وقرارات الشرعية الدولية وستتضاعف معها وتيرة ​العنف​ وتهديد الاستقرار في المنطقة والإضرار بالجهود الهادفة لإحلال السلام وتقويض فرص نجاحها".

كما أوضحت أن "أعمال ​إسرائيل​ ستضاعف من المعاناة الإنسانية لأبناء ​الشعب الفلسطيني​ الشقيق"، مشيرةً إلى أن "الكويت بادرت وبالتنسيق مع ​جنوب إفريقيا​ و​إندونيسيا​ وبالتواصل مع الوفد الفلسطيني لعقد جلسة ل​مجلس الأمن​ تم خلالها مناقشة تلك الاعتداءات ودعوة المجلس للقيام بواجباته لصيانة الأمن والسلم الدوليين وإصدار بيان يحمّل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية ويلزمها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية".