الخارجية الكويتية دانت هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين بالقدس

دانت وزارة الخارجية الكويتية "إقدام اسرائيل على هدم منازل الفلسطينيين في بلدة "صور باهر"، بالقدس الشرقية المحتلة"، مؤكدةً أن "هذه الأعمال تعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وقرارات الشرعية الدولية وستتضاعف معها وتيرة العنف وتهديد الاستقرار في المنطقة والإضرار بالجهود الهادفة لإحلال السلام وتقويض فرص نجاحها".
كما أوضحت أن "أعمال إسرائيل ستضاعف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق"، مشيرةً إلى أن "الكويت بادرت وبالتنسيق مع جنوب إفريقيا وإندونيسيا وبالتواصل مع الوفد الفلسطيني لعقد جلسة لمجلس الأمن تم خلالها مناقشة تلك الاعتداءات ودعوة المجلس للقيام بواجباته لصيانة الأمن والسلم الدوليين وإصدار بيان يحمّل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية ويلزمها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية".
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