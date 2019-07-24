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الخارجية الكويتية دانت هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين بالقدس

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دانت ​وزارة الخارجية​ ​الكويت​ية "إقدام ​اسرائيل​ على هدم منازل الفلسطينيين في بلدة "صور باهر"، ب​القدس الشرقية​ المحتلة"، مؤكدةً أن "هذه الأعمال تعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وقرارات الشرعية الدولية وستتضاعف معها وتيرة ​العنف​ وتهديد الاستقرار في المنطقة والإضرار بالجهود الهادفة لإحلال السلام وتقويض فرص نجاحها".

كما أوضحت أن "أعمال ​إسرائيل​ ستضاعف من المعاناة الإنسانية لأبناء ​الشعب الفلسطيني​ الشقيق"، مشيرةً إلى أن "الكويت بادرت وبالتنسيق مع ​جنوب إفريقيا​ و​إندونيسيا​ وبالتواصل مع الوفد الفلسطيني لعقد جلسة ل​مجلس الأمن​ تم خلالها مناقشة تلك الاعتداءات ودعوة المجلس للقيام بواجباته لصيانة الأمن والسلم الدوليين وإصدار بيان يحمّل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية ويلزمها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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