الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبدأ غدا عملية البحث عن مدير جديد لها خلفا لأمانو

أعلنت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، "أنّها ستعقد اجتماعًا يوم غد الخميس لبدء عمليّة البحث عن مدير عام جديد لها"، خلفًا ليوكيا أمانو الّذي توفي الأسبوع الماضي.
وبيّنت أنّ "الاجتماع الخاص لمجلس حكامها سيختار أيضًا مديرًا عامًا مؤقتًا، نظرًا للعمليّة المطوّلة الضروريّة لاختيار مدير عام دائم".
ويحظى هذا المنصب بأهمية بالغة، خصوصًا في ظلّ الخلافات الدولية المتصاعدة إزاء الأنشطة النووية لإيران.
ومن بين الأسماء المتداولة لخلافة أمانو، الروماني كورنيل فيروتا، أحد أقرب مساعدي أمانو وكبير المنسّقين الحاليين في الوكالة، ورافايل غروسي سفير الأرجنتين لدى الوكالة.
وكان أمانو الّذي ترأس الوكالة منذ كانون الأول عام 2009، قد توفي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 72 عامًا.
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