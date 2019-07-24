ارتفاع عدد القتلى في الإنهيار الأرضي جنوب الصين الى 13 شخصا و35 مفقودا

ذكرت وسائل إعلامية صينية رسمية عن عدد القتلى في إنزلاق التربة في إقليم غويتشو الجبلي في جنوب غرب الصين، ارتفع الى 13 شخصاً على الأقلّ واعتُبر 35 آخرون في عداد المفقودين,
وحصل الانزلاق مساء أمس في إحدى القرى التابعة لمدينة ليوبانشيوي التي تبعد 2300 كلم عن بكين. وطمر الانهيار الأرضي ما مجموعه 21 منزلاً في منطقة يعيش فيها حوالى 50 شخصاً.
وتحدث التلفزيون الرسمي عن انزلاق "قوي" جرف كل شيء على امتداد حوالى 500 متر، مبينا أنّ عمليات الإنقاذ عرقلها هطول أمطار.
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