أكّد رئيس الوفد الوطني لـ"أنصار الله" محمد عبد السلام أن "الوفد ناقش مع وزارة الخارجية الروسية أبرز القضايا المتعلقة بالسياسة اليمنية، إضافة إلى بحث ما يتعلق بالتحركات الأممية وخطوات الوفد الوطني في اتفاق السويد إضافة لما يتعلق بالأزمة الإقليمية".
ولفت عبد السلام الى "أننا وجدنا تفهمًا روسيًا للرؤية الوطنية أفضل من أي وقت مضى، وهناك تفهم لرؤيتنا في التمسك بمواجهة العدوان تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ".
وأوضح أن "الوفد الوطني لمس خلال اللقاء تفهما روسيا في أن اليمن يخطو خطوات صحيحة وراسخة"، مبينًا أن "اليمن أصبح مؤثرًا ولاعبًا إقليميًا مهمًا".
يذكر أن اليمن يشهد منذ 5 سنوات، حربًا بين القوات الحكومية، التي يدعمها التحالف بقيادة السعودية، وبين أنصار الله "الحوثيين"، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوفد الوطني لـ"أنصار الله": وجدنا تفهمًا روسيًا لرؤيتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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