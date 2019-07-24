رئيس الوفد الوطني لـ"أنصار الله": وجدنا تفهمًا روسيًا لرؤيتنا

أكّد رئيس الوفد الوطني لـ"​أنصار الله​" ​محمد عبد السلام​ أن "الوفد ناقش مع ​وزارة الخارجية الروسية​ أبرز القضايا المتعلقة بالسياسة ​اليمن​ية، إضافة إلى بحث ما يتعلق بالتحركات الأممية وخطوات الوفد الوطني في ​اتفاق السويد​ إضافة لما يتعلق بالأزمة الإقليمية".

ولفت عبد السلام الى "أننا وجدنا تفهمًا روسيًا للرؤية الوطنية أفضل من أي وقت مضى، وهناك تفهم لرؤيتنا في التمسك بمواجهة العدوان تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى و​حكومة​ الإنقاذ".

وأوضح أن "الوفد الوطني لمس خلال اللقاء تفهما ​روسيا​ في أن اليمن يخطو خطوات صحيحة وراسخة"، مبينًا أن "اليمن أصبح مؤثرًا ولاعبًا إقليميًا مهمًا".

يذكر أن اليمن يشهد منذ 5 سنوات، حربًا بين القوات الحكومية، التي يدعمها التحالف بقيادة ​السعودية​، وبين أنصار الله "​الحوثيين​"، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة ​صنعاء​ منذ 2014.