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ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين من تركيا إلى اليونان بنسبة 30 بالمئة

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كشف نائب وزير حماية المواطن في ​اليونان​ جورج كوموتساكوس، المسؤول الجديد عن سياسة ​الهجرة​، أنّ "تدفّق ​المهاجرين​ و​اللاجئين​ من ​تركيا​ ارتفع بين 20 حزيران و20 تموز حوالى الثلث، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي".

وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "أكثر من 3000 شخص وصلوا وسُجلوا خلال شهر واحد، إلى جزر ليسبوس وساموس وكوس في بحر إيجه، أي بزيادة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، مؤكّدًا أنّ "هذه الموجة ليست مماثلة لتلك الّتي حدثت خلال أزمة الهجرة عام 2015، ودخل خلالها قرابة مليون شخص الى ​أوروبا​ عبر السواحل التركية واليونانية".

وذكر أنّ "مسألة الهجرة تبقى وستظلّ فترة طويلة مدرجة في جدول الأعمال"، مشيرًا إلى "القلق الّذي ينتاب أوروبا" على هذا الصعيد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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