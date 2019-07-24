ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين من تركيا إلى اليونان بنسبة 30 بالمئة

كشف نائب وزير حماية المواطن في ​اليونان​ جورج كوموتساكوس، المسؤول الجديد عن سياسة ​الهجرة​، أنّ "تدفّق ​المهاجرين​ و​اللاجئين​ من ​تركيا​ ارتفع بين 20 حزيران و20 تموز حوالى الثلث، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي".

وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "أكثر من 3000 شخص وصلوا وسُجلوا خلال شهر واحد، إلى جزر ليسبوس وساموس وكوس في بحر إيجه، أي بزيادة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، مؤكّدًا أنّ "هذه الموجة ليست مماثلة لتلك الّتي حدثت خلال أزمة الهجرة عام 2015، ودخل خلالها قرابة مليون شخص الى ​أوروبا​ عبر السواحل التركية واليونانية".

وذكر أنّ "مسألة الهجرة تبقى وستظلّ فترة طويلة مدرجة في جدول الأعمال"، مشيرًا إلى "القلق الّذي ينتاب أوروبا" على هذا الصعيد.