بوغدانوف بحث مع وفد من "أنصار الله" الرؤية الروسية لتحقيق الأمن باليمن والخليج

أفادت ​وزارة الخارجية الروسية​ بأن "نائب وزير الخارجية الروسي، ​ميخائيل بوغدانوف​ بحث مع وفد حركة "أنصار الله" الحوثية في ​اليمن​، برئاسة ​محمد عبد السلام​، الوضع في اليمن وضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة في البلاد"، موضحةً أنه "تم التركيز على الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية في اليمن، وضرورة التوصل لتسوية وتحقيق حل شامل تحت رعاية ​الأمم المتحدة​، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية ستوكهولم، التي تم التوصل إليها بين اليمنيين في مشاورات أجروها في كانون الاول 2018".

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