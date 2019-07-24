ماي وصلت الى قصر باكينغهام لتقديم استقالتها للملكة اليزابيث الثانية

وصلت رئيس الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها ​تيريزا ماي​ الى ​قصر باكينغهام​ لتقديم استقالتها للملكة اليزابيث الثانية، فيما يستعد سلفها بوريس جونسون لتولي مهامه. وكانت ماي قد حضت في وقت سابق جونسون على إنجاز بريكست "بطريقة تصب في صالح المملكة المتحدة بأسرها".

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