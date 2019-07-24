حميدتي: توصلنا إلى مفاجأة ونعرضها للشعب بالفيديو

أكّد نائب رئيس ​المجلس العسكري​ ​السودان​ي الانتقالي الفريق ​محمد حمدان​ دقلو المعروف بـ"حميدتي" أنه "توصلنا إلى أدلة ستكون مفاجأة وسنعرضها عبر الفيديو للشعب ليقف على الحقيقة"، مشيرًا إلى "أهمية الاتفاق بين أفراد الشعب ​السوداني​، ليكون كتلة واحدة حتى تتمكن البلاد العبور إلى بر الأمان".

ولفت حميدتي، خلال مخاطبته لمبادرة السلم الاجتماعي في أمدرمان، إلى أن "الوصول إلى سلام لن يتحقق إلا بطرد الظلم الذي عدّه المدخل للحرب التي شهدتها البلاد"، واعدًا بـ"كشف حقائق تتعلق بما جرى إبان فض الاعتصام في الأيام المقبلة".

وأوضح حميدتي "استفادة عناصر النظام السابق بسبب تباعد الشقة بين المكونات السودانية"، طالبًا من "​الشباب​ عدم التظاهر مجددًا، وعدم قيام مسيرة الشكر لقوات الدعم السريع".

كما أبدى دقلو "استغرابه لتطاول صفوف الوقود بالمحطات في وقت استطاع فيه المجلس العسكري الإيفاء بكافة احتياجات المواطنيين الأساسية"، متهمًا من وصفهم بالانتهازيين بالوقوف خلف غلاء الأسعار بالأسواق في ظل توافر العملة الصعبة لمقابلة كافة الاحتياجات".

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يذكر أن المجلس العسكري السوداني اعتقل في وقت سابق ضباطًا كبارًا وإثنين من قيادات النظام السابق بتهمة تدبير انقلاب، حسبما صرح مصدر عسكري لوكالة الأناضول.

في السياق نفسه، أكد مراسل "​روسيا اليوم​" وجود محاولة انقلابية في السودان، وأن المجلس العسكري شن حملة اعتقالات في صفوف الجيش.

يشار إلى أن وسائل إعلام سودانية نشرت بعض أسماء ​ضباط الجيش​ السوداني المعتقلين، حيث جاء من بينهم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، بالإضافة إلى القياديين ​علي كرتي​ والزبير أحمد الحسن.