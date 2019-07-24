السفارة الأميركية بتركيا: مباحثات جيفري في تركيا كانت صادقة ومثمرة

كشفت ​السفارة الأميركية​ لدى ​أنقرة​ أن "المباحثات التي أجراها المبعوث الأميركي إلى ​سوريا​ ​جيمس جيفري​، في ​تركيا​، كانت صادقة وإيجابية ومثمرة"، مؤكدةً "التزام الجهتين بالتقدم السريع والملموس لخريطة طريق منبج، وتناولا المقترحات المفصلة من أجل زيادة ​الأمن​ على الحدود التركية مع سوريا".

وبيّنت أن "المباحثات كانت صادقة وإيجابية ومثمرة، وأن أنقرة و​واشنطن​ تواصلان تبادل الآراء بشأن الهواجس المشتركة في سوريا"، مشيرةً إلى أن "الجانب الأميركي يتطلع إلى مواصلة هذه المباحثات، بما في ذلك المشاروات بين المسؤولين العسكريين".