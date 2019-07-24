كشفت السفارة الأميركية لدى أنقرة أن "المباحثات التي أجراها المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري، في تركيا، كانت صادقة وإيجابية ومثمرة"، مؤكدةً "التزام الجهتين بالتقدم السريع والملموس لخريطة طريق منبج، وتناولا المقترحات المفصلة من أجل زيادة الأمن على الحدود التركية مع سوريا".
وبيّنت أن "المباحثات كانت صادقة وإيجابية ومثمرة، وأن أنقرة وواشنطن تواصلان تبادل الآراء بشأن الهواجس المشتركة في سوريا"، مشيرةً إلى أن "الجانب الأميركي يتطلع إلى مواصلة هذه المباحثات، بما في ذلك المشاروات بين المسؤولين العسكريين".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية بتركيا: مباحثات جيفري في تركيا كانت صادقة ومثمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.