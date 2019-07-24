عبد السلام: نرحب بالحل السياسي الشامل في اليمن وأنصار هادي يرفضونه

أكّد ممثّل حكومة الأمر الواقع في ​صنعاء​، ​محمد عبد السلام​، أنّ "الرئيس ​اليمن​ي الراحل ​علي عبد الله صالح​ قُتل بطريقة عفويّة أثناء هروبه من العاصمة اليمنية، ودُفن بحضور أبنائه".

وأوضح في حديث تلفزيوني، "أنّه بحث مع المسؤولين الروس بالأوضاع في اليمن وسبل تطبيق اتفاقية ​ستوكهولم​"، مركّزًا على أنّ "أنصار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لا يريدون تنفيذ اتفاقية ستوكهولم لأنّهم لا يريدون حلًّا سياسيًّا"، وأعلن "أنّهم يرحّبون بالحل السياسي الشامل، والجهة الثنية هي الّتي ترفضه".

وبيّن عبد السلام أنّ "الحصار يؤثّر سلبًا على معيشة اليمنيين ويساهم في انتشار الأوبئة والأمراض". وبشأن انسحاب ​الإمارات​ من اليمن، أفاد بأنّ "استهداف جماعة "​أنصار الله​" (الحوثيين) للمطارات ​السعودية​ كان أحد أسباب انسحاب ​القوات الإماراتية​ من البلاد".