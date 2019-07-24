خارجية أميركا: بومبيو هنأ رئيس وزراء كردستان على تشكيل الحكومة بنجاح

أكّدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن "وزير الخارجية مايكل بومبيو تحدث هاتفياً مع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني وهنأه على تشكيل الحكومة بنجاح"، مشيرة إلى أن "بومبيو أكد استمرار تقديره للتقدم المحرز في حل القضايا العالقة بين بغداد وإربيل وفقاً لإطار الدستور العراقي للحوار، وشدد على التزام الولايات المتحدة المستمر بحكومة العراق وشعبه".
ولفتت أورتاغوس إلى أن "الولايات المتحدة تدين الغارات الجوية أمس على معرة النعمان جنوب إدلب"، موضحة أن "هذه الغارات استهدفت منازل وأسواق المدنيين، مما أدى لمقتل 35 شخصاً بريئاً من الرجال والنساء والأطفال حسب التقارير، ولم تترك خلفها سوى الأنقاض".
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