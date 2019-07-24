خارجية أميركا: بومبيو هنأ رئيس وزراء كردستان على تشكيل الحكومة بنجاح

أكّدت المتحدثة باسم ​الخارجية الأميركية​ مورغان أورتاغوس أن "وزير الخارجية ​مايكل بومبيو​ تحدث هاتفياً مع رئيس وزراء حكومة ​إقليم كردستان​ ​العراق​ مسرور بارزاني وهنأه على ​تشكيل الحكومة​ بنجاح"، مشيرة إلى أن "بومبيو أكد استمرار تقديره للتقدم المحرز في حل القضايا العالقة بين ​بغداد​ وإربيل وفقاً لإطار ​الدستور​ العراقي للحوار، وشدد على التزام ​الولايات المتحدة​ المستمر بحكومة العراق وشعبه".

ولفتت أورتاغوس إلى أن "الولايات المتحدة تدين الغارات الجوية أمس على ​معرة النعمان​ جنوب إدلب"، موضحة أن "هذه الغارات استهدفت منازل وأسواق المدنيين، مما أدى لمقتل 35 شخصاً بريئاً من الرجال والنساء و​الأطفال​ حسب التقارير، ولم تترك خلفها سوى الأنقاض".