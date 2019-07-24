بوريس جونسون: قد نُجبر على الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق

أكّد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ​بوريس جونسون​، "أنّنا سنعزّز عمل الشرطة لحماية البريطانيين، وسنخرج من ​الاتحاد الأوروبي​ في 31 تشرين الأول من دون أي تردّد".

وركّز في أولّ خطاب لهم بعد تسلّمه مهامه رسميًّا، على أنّه "ستكون هناك شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي تقوم على الوفاء والصدق"، لافتًا إلى "وجوبأن نكون جاهزين لرفض ​أوروبا​ إعادة التفاوض، وعندئذ يجب أن نكون مستعدّين لـ"​بريكست​" من دون اتفاق، لكن قد نتفاوض على صفقة "بريكست" جديدة وأفضل". وأوضح أنّه "يجب أن ننظر إلى الفرص وليس المخاطر في مرحلة ما بعد "بريكست".