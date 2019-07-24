أكّد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، "أنّنا سنعزّز عمل الشرطة لحماية البريطانيين، وسنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول من دون أي تردّد".
وركّز في أولّ خطاب لهم بعد تسلّمه مهامه رسميًّا، على أنّه "ستكون هناك شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي تقوم على الوفاء والصدق"، لافتًا إلى "وجوبأن نكون جاهزين لرفض أوروبا إعادة التفاوض، وعندئذ يجب أن نكون مستعدّين لـ"بريكست" من دون اتفاق، لكن قد نتفاوض على صفقة "بريكست" جديدة وأفضل". وأوضح أنّه "يجب أن ننظر إلى الفرص وليس المخاطر في مرحلة ما بعد "بريكست".
كانت هذه تفاصيل خبر بوريس جونسون: قد نُجبر على الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.