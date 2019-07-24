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لندن: وعد رئيس الحكومة البريطاني الجديد بوريس جونسون الاربعاء بانجاز بريكست في 31 أكتوبر "مهما كلف الامر". كما وعد في كلمة ألقاها أمام مقر الحكومة البريطانية بعد تكليفه رسميا بمهامه من قبل الملكة اليزابيث الثانية، "باتفاق جديد" مع بروكسل.



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كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يعد بالخروج من الإتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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