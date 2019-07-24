إيران "مستعدة" لتبادل الناقلات وإجراء محادثات مع واشنطن

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



طهران: ألمح الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء إلى استعداد طهران لتبادل الناقلات مع بريطانيا وإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامج بلاده النووي والعقوبات.

وصرح روحاني "لا نرید استمرار التوتر مع بعض البلدان الأوروبية"، بحسب موقعه الرسمي.

وفي إشارة واضحة لبريطانيا، قال روحاني انه "اذا التزمت هذه البلدان بالأطر الدولیة وتتخلی عن اجراءاتها الخاطئة بما فیها ما ارتکبوه فی جبل طارق، سیشهدون ردا مناسبا من جانب ایران".

وتوترت العلاقات بين طهران ولندن بسبب احتجاز السلطات البريطانية ناقلة ايرانية قبالة جبل طارق مطلع حزيران/يونيو، واحتجاز طهران سفينة ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج الأسبوع الماضي.

كما أكد روحاني أن ايران مستعدة لمحادثات في حال وجود "هدنة" في العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وتزايد حدة العداء بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس دونالد ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بهدف خفض نشاطات إيران النووية، وإعادة فرضه العقوبات على ايران.

وقال "بهذا الخصوص تعمل بعض الدول كوسطاء، رغم أنها تقول انها ليست وسيطة وتعبر عن آرائها فقط". وأضاف "حصلت بعض المراسلات من الجانبين حول هذه المسألة ونحن نواصل ذلك".

وقام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بزيارة طهران في يونيو لإجراء محادثات تهدف إلى نزع فتيل التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، بعث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كبير مستشاريه ايمانويل بون، إلى إيران "لوضع استراتيجية لخفض التوتر". ونفت اليابان وفرنسا العمل كوسيط بين إيران والولايات المتحدة.

Advertisements

إلى ذلك، نفى الحرس الثوري الإيراني الأربعاء اسقاط طائرة إيرانية مسيرة وتحدى الولايات المتحدة أن تثبت تصريحات الرئيس دونالد ترمب بالعثور عليها في قاع البحر.

وصرح القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي "أعلن رسمياً أنه لم يتم اسقاط اي طائرة ايرانية مسيرة". وأضاف حسبما أورد موقع الحرس الرسمي "اذا كان الاعداء يزعمون إسقاط طائرات ايرانية مسيّرة، فعليهم أن يعرضوا أدلتهم وإثباتاتهم".

والثلاثاء، قال قائد القوات الأميركية في المنطقة ان سفينة حربية أميركية اسقطت طائرتين مسيرتين خلال مواجهة في الخليج الأسبوع الماضي.

وقال الجنرال ماكنزي لشبكة "سي بي اس" في مقابلة على متن السفينة "يو اس اس بوكسر" التي كانت في قلب ذلك الحدث "نحن واثقون من أننا اسقطنا طائرة مسيرة واحدة، وربما اسقطنا طائرة ثانية".

وفي وقت لاحق قال المتحدث باسم القيادة الوسطى الكولونيل ايرل براون أن السفينة "يو اس اس بوكسر" قامت ب"عمل دفاعي" بعد "مواجهات عدوانية من قبل طائرتين إيرانيتين مسيرتين في المياه الدولية".

واضاف "لقد شاهدنا طائرة مسيرة تتحطم في المياه لكننا لم نشاهد أثر سقوط الأخرى". وكانت إيران اسقطت الشهر الماضي طائرة أميركية مسيرة من طراز "غلوبال هوك" قالت انها دخلت أجوائها.

وتنفي طهران مرارا فقدان أيا من طائراتها المسيرة. وردا على النفي الإيراني، قال ترمب الثلاثاء انه تم اسقاط طائرة ايرانية مسيرة. وصرح "تستطيعون رؤيتها في قاع تلك المياه الجميلة".

ورد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي الأربعاء على تصريحات ترمب بقوله إن الجمهورية الإسلامية عرضت حطام الطائرة الأميركية المسيرة التي اسقطتها.

وقال بحسب وكالة فارس للأنباء "إذا كان هناك من يدعي أنه أسقط طائرتنا المسيرة، فعليه ان يثبت ذلك ... لم يتم اسقاط اي طائرة مسيرة للجمهورية الاسلامية".