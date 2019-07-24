تفاصيل انتقال حميد أحداد للرجاء.. عقد إعارة وشراءه قد يكلف النادي 900 مليون

توصل المكتب المسير لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إلى اتفاق مبدئي مع نادي الزمالك المصري، من أجل ضم اللاعب المغربي حميد أحداد، على سبيل الإعارة، إلى غاية نهاية الموسم الرياضي المقبل، مع إمكانية الشراء.

وعلم “اليوم24” من مصر مقرب من النادي الأخضر، أن إعارة احداد، ستكلف النادي 200 مليون سنتيم، عكس ما تم ترويجه في الفترة الأخيرة، بعد أن أوردت العديد من الشائعات، بأن صفقة الإعارة ستكلف النادي 500 مليون.

وأكد المصدر نفسه، أن الرجاء، وفي حال ما قرر تفعيل بند شراء عقد اللاعب من النادي المصري، فسيدفع له مع انتهاء الموسم، 700 مليون سنتيم، ما يعني أن صفقة شراء أحداد، قد تكلف الرجاء ما مجموعه 900 مليون سنتيم.

ومن المرتقب أن يلتحق أحداد للنادي الأخضر، متم شهر غشت القادم، بعد انتهاء الدوري المصري، وقبل انطلاق البطولة الاجترافية لكرة القدم.

جدير ذكره، ان أحداد، لعب الموسم الماضي رفقة الزمالك، قادما إليه من الدفاع الحسني الجديدي، مقابل أزيد من ملياري سنتيم، غير أنه لم يفلح في البصم على نفس الأداء الذي بصم عليه مع الفريق الدكالي، كما أن قدوم أشرف بنشرقي للنادي عجل برحيله عن الفريق الأحمر والأبيض.