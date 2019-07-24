كأس محمد السادس.. الاتحاد العربي يختار الرباط لإجراء القرعة وهذا موعدها

سيتعرف الثلاثي المغربي، الوداد والرجاء البيضاويين، وأولمبيك آسفي، عن خصومهم في الدور الأول، للنسخة الجديدة من البطولة العربية للأنديةالأبطال، التي تحمل اسم ” كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، يوم السبت المقبل، حيث ستقام مراسيم القرعة.

وقد اختار الاتحاد العربي للعبة، أحد فنادق مدينة الرباط، عشية يوم السبت المقبل، من أجل إجراء قرعة هذه البطولة، التي تعتبر واحدة من أبرز التظاهرات الإقليمية، وأكثرها قيمة، من حيث المنحة المالية.

وسيشارك في هذه البطولة أندية، النجم الساحلي والترجي (تونس)، والشباب والاتحاد (السعودية)، وشباب الأردن (الأردن)، وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، والوصل والجزيرة (الإمارات)، والهلال والمريخ (السودان)، والجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، والشرطة والقوة الجوية (العراق)، وهلال القدس (فلسطين)، وظفار والنصر (عمان)، والعربي والسالمية والكويت (الكويت)، والنجمة والعهد (لبنان)، وأهلي بن غازي (ليبيا)، ونواذيبو (موريتانيا)، والوداد وأولمبيك أسفي والرجاء (المغرب)، بالإضافة إلى المتأهل إلى دور الـ 32 من التصفيات (A) والتصفيات (B).