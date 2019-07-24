سرقة المواشي “تتزايد” قبيل العيد..عصابات سرقت 107 رأس في منطقة الغرب!

بعد أزمة مقاطعة شركة “سنطرال” جمع الحليب من الفلاحين الصغار في منطقة الغرب، استفاق سكان دوار الشويكرات، قيادة “عين الدفالي”، صباح اليوم الثلاثاء، على سرقة 107 رؤوس من الأغنام، من بينها 17 رأسا معدة لأضحية العيد.

وتفيد مصادر “اليوم 24” أن خبر السرقة وقع كالصاعقة على الفلاحين، لاسيما أن قيمة رأس الغنم تقدر بـ 4000 درهم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الدرك الملكي فتح تحقيقا حول الموضوع، وتمكن من اعتقال شخص مشتبه فيه، والبحث جار عن أشخاص آخرين.