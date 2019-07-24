ابن كيران: الـPJD لن يتشتت وسأعمل على ذلك.. قد يخطئ الإخوان لكنهم سيتراجعون أو أعتذر.. وبعض الإخوة يعطيوني التيساع

حرص عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في اختتام كلمته، اليوم الأربعاء، في ملتقى شبيبة العدالة والتنمية في القنيطرة، على توجيه رسائل طمأنة مفادها أن الحزب سيظل موحدا، على الرغم من الأزمات، التي يمر منها.

وقال ابن كيران، مخاطبا شباب الحزب، إن “الصحيح هو الذي يدوم ولا يصح إلا الصحيح، يجب أن تظلوا متشبثين بمرجعيتكم الإسلامية، وملكيتكم، وحزبكم”.

وأضاف ابن كيران “قال لي عبد الصمد بلكبير، إن ما قمت به للمحافظة على وحدة الحزب لم يقم به أي شخص في المغرب، حزبنا لم يتشتت، وسأعمل جهدي لكي لا يتشتت أبدا”.

وتابع الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية: “إن أخطأ الإخوان اليوم، فلا مشكل، فأيام الله طويلة، ويوم سيتبين لهم خطؤهم سيتراجعون، وإن تبين لي خطئي سآتي، وأعتذر، وأقول إنني كنت مخطئا”.

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وقال ابن كيران أيضا، “رغم الخلاف سنظل إخوة، رغم أنه بكل صراحة بعض القيادات لا أريد أن أراهم، يعطوني شويا ديال التيساع، أما واحد الأخ فلا داعي لأتحدث عنه”.

وبعد أن ردد بعض شباب الحزب داخل القاعة بعض أسماء قيادات الحزب، استدرك ابن كيران، “لا لا ماشي العثماني ولا الرميد والمقصود من كلامي معروف”.

وختم ابن كيران كلمته قائلا، “جئت لأقول لكم هل ستستطيعون تحمل المسؤولية لكي لا يذهب عملنا سدا؟”.

وأضاف ابن كيران: “كونوا معتدلين واعرفوا كيف تتنازلون، فالسياسة هي فن التنازل، ولكن اعرفوا أن هناك حدودا حين تصلوا إليها لا تتنازلوا أكثر”.