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نفى الفرنسي هيرفي رونار، المدرب السابق للمنتخب المغربي لكرة القدم، كل الأنباء التي تقربه من منتخب السينغال، من أجل الإشراف عليه، في محطته المقبلة، خلفا للسينغالي أليو سيسي.
ففي تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك”، ضمت صورة لمقال نشر على أحد الصحف السينغالية، قال رونار، إنه ” ومن أجل إنهاء حد للجدل والشائعات، سوف يعلن في الأيام القليلة المقبلة عن وجهته المقبلة”.
وشدد “الثعلب” في التدوينة نفسها، على أنه ” كما قلت في الأشهر القليلة الماضية، فأنا لن أبقى في القارة الإفريقية”.
وبات المدرب الفرنسي، الذي أعلن، يوم الأحد الماضي، استقالته من تدريب “أسود الأطلس”، قريب جدا من خوض تجربة جديدة في القارة الآسوية، يرجح أن تكون رفقة المنتخب السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استقالته من تدريب “الأسود”.. رونار يكشف حقيقة تدريبه السينغال ويحدد موعد الإعلان عن قراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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