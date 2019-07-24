بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.. أسينسيو مهدد بالغياب لفترة طويلة عن ريال مدريد

بات “ماركو أسينسيو”، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مهددا بالغياب عن الملاعب لفترة طويلة، بعد الإصابة، التي تعرض لها، اليوم الأربعاء، خلال اللقاء الذي جمع فريقه في أرسنال الإنجليزي، ضمن الكأس الدولية للأبطال.

وأعلن الريال أن لاعبه الشاب أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، والغضروف الخارجي على مستوى ركبته اليسرى، حيث سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.

وأكدت مجموعة من التقارير أن “ماركو أسينسيو”، البالغ من العمر 23 سنة سيغيب عن الفريق الملكي لمدة تتراوح بين 7 و8 أشهر، قبل العودة إلى المشاركة الرسمية في مباريات فريقه.

وكان “أسينسيو” قد خرج قبل 25 دقيقة على نهاية المباراة، من أرضية الملعب ومنه إلى المستشفى، بعد سقوطه في كرة مشتركة مع مهاجم “الغانرز” الغابوني “بيير أوباميانغ”.