دورة الألعاب الإفريقية.. أشبال الأطلس يواجهون جنوب إفريقيا في مباراتهم الأولى

يواجه المنتخب الوطني للشباب نظيره الجنوب إفريقي، برسم أولى جولات المجموعة الثانية لمنافسات كرة القدم، ضمن دورة الألعاب الإفريقية، التي يحتضنها المغرب، في الفترة ما بين 16 و31 غشت المقبل.
وتقام المواجهة، في 16 من الشهر المقبل، على أرضية ملعب مولاي الحسن في العاصمة الرباط، علما أن “أشبال الأطلس” سيشرف على تدريبهم خلال هذه الدورة جمال السلامي، مدرب المنتخب الوطني للمحليين، الذي عينته جامعة الكرة لقيادة منتخب الشباب.
وتضم مجموعة المنتخب الوطني، أيضا، كلا من بوركينافاسو، ونيجيريا، إذ سيخوض شباب المغرب مباراتهم الثانية ضد المنتخب البوركينابي، يوم 20 غشت المقبل، على أن يلعب بعدها بثلاثة أيام، لقاء الجولة الثالثة، والأخيرة في المجموعة ضد المنتخب النيجيري.
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