اللاعب حاتم عبد الحميد ينتقل للاحتراف مع سيلتيك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتقل اللاعب حاتم عبد الحميد ابن بلدة كفر مندا، لخوض تجربة احترافية في أوروبا بعد توقيعه على عقد لمدة 4 مواسم مع فريق سيلتيك الاسكتلندي.

وسافر عبد الحميد في الأيام الأخيرة إلى اسكتلندا بعد تلقيه عرض من سيلتيك، حيث خضع للاختبار قبل التوقيع على كشوفات الفريق بشكل رسمي اليوم، الأربعاء.



ويلعب عبد الحميد بوظيفة مدافع، حيث لعب في الموسمين الأخيرين مع هبوعيل بئر السبع من الدرجة العليا، وقد ساهم بحصد لقب الدوري بالموسم قبل الماضي.

وسيسعى اللاعب حاتم عبد الحميد لكسب ثقة مدربه في التشكيلة الأساسية للفريق، كما المساهمة في قيادة سيلتيك لتحقيق لقب الدوري الاسكتلندي للموسم التاسع على التوالي ومنه نحو الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

هذا، وحاول "عرب 48" التواصل مع اللاعب، حاتم عبد الحميد، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك وبدورنا سنقوم بنشر تصريحاته فور ورودها إلينا.