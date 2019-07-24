القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُقد مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا في المجلس المحلي عرعرة، بمشاركة اللجنة الشعبية المحلية وأعضاء المجلس، وعدد من المواطنين، لبحث الإجراءات القانونية والنضالية التي يتوجب اتخاذها في مواجهة سياسة الهدم الإسرائيلية واحتجاجًا على هدم منزل عائلة مرزوق في حي خور صقر في عرعرة، في وقت سابق فجر اليوم.
وندد الحضور بقرار الهدم التعسفي وقرار تنفيذه، واستنكروا العنف المفرط الذي استخدمته قوات الشرطة والوحدات الخاصة التي رافقت قوات الهدم، ضد عائلة إبراهيم مرزوق، وحملة الاعتقالات التي نفذتها، ما أسفر عن إصابة شاب.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع طارئ في عرعرة لبحث مقاومة سياسة الهدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.