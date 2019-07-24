اجتماع طارئ في عرعرة لبحث مقاومة سياسة الهدم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُقد مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا في المجلس المحلي عرعرة، بمشاركة اللجنة الشعبية المحلية وأعضاء المجلس، وعدد من المواطنين، لبحث الإجراءات القانونية والنضالية التي يتوجب اتخاذها في مواجهة سياسة الهدم الإسرائيلية واحتجاجًا على هدم منزل عائلة مرزوق في حي خور صقر في عرعرة، في وقت سابق فجر اليوم.

وندد الحضور بقرار الهدم التعسفي وقرار تنفيذه، واستنكروا العنف المفرط الذي استخدمته قوات الشرطة والوحدات الخاصة التي رافقت قوات الهدم، ضد عائلة إبراهيم مرزوق، وحملة الاعتقالات التي نفذتها، ما أسفر عن إصابة شاب.