شكرا لقرائتكم خبر عن حميدتي: المجلس ليس ضد الحكومة المدنية والان مع التفاصيل
قال نائب رئيس المجلس الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، أن المجلس ماضد الحكومة المدنية، مشيرا إلى أن النظام السابق استفاد كثيرا من التغيير.
وأكد أن قواته المنتشرة في كل البلاد من اجل حماية المواطنيين، وتعهد بكشف كل الحقائق عقب الانتهاء لجنة التحقيق في احداث فض الاعتصام.
وأكد أن المجلس يريد ان يتم الاتفاق حتى يحصل الوفاق ونضع الاياد فوق بعض حتى نمضي بالبلاد الى الامام.
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