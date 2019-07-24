المصرف العراقي للتجارة يصدر بياناً بشأن قرض تريليون دينار

اصدر المصرف العراقي للتجارة، الاربعاء، بياناً بشأن قرض تريليون دينار للشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة.

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "التزاماً منا بتوجيهات الحكومة العراقية المتمثلة بمجلس الوزراء وبحسب الاجتماع الاخير للمجلس وعلى رأسه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بالموافقة على اقراض الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة من المصرف العراقي للتجارة مبلغا قدره تريليون دينار عراقي لغرض تسديد مستحقات الفلاحين لعام 2019".

وأضاف أن "مبادرة مجلس الوزراء العراقي انطلقت بناءً على دعم القطاع الزراعي في العراق لتشجيعه بالعمل والاستمرار بغية دعم المنتج الوطني ليكون رافدا اساسيا للسوق العراقي".

ولفت بيان المصرف الى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات المصرف العراقي للتجارة بدعم مؤسسات الدولة المختلفة ليثبت مصرفنا بانه احد اهم الاعمدة المالية والاقتصادية في العراق والذي يعمل بتوجيهات الحكومة المتمثلة برئيس مجلس الوزوراء بالعمل على دعم كافة القطاعات في العراق والتي من شأنها دعم المنتج الوطني العراقي بكافة اشكاله".