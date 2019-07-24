السويد تتباحث مع إيران وبريطانيا للتهدئة بشأن الناقلة

قالت وزارة الخارجية السويدية، الأربعاء، إن هناك مباحثات تجريها مع إيران وبريطانيا وآخرين بشأن الناقلة المحتجزة التي تملكها شركة سويدية.

وأضافت الوزارة، في بيان مقتضب لها، أنها تأمل في التوصل إلى حل وتهدئة الموقف.

وتابعت الوزارة "تشعر السويد بالقلق إزاء التطورات في مضيق هرمز. من الضروري للغاية بالنسبة للسويد والاتحاد الأوروبي حماية حرية الملاحة. في ضوء الخطورة الشديدة للوضع في المنطقة، من المهم أيضاً أن تسهم الخطوات التي يتم اتخاذها في تهدئة التوتر".

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واستدعت الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني بعد احتجاز ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

وأعلنت بريطانيا، الجمعة، اختطاف إيران اثنتين من ناقلاتها للنفط خلال عبورهما مضيق هرمز داخل المياه الدولية؛ إحداهما ترفع علم بريطانيا والأخرى علم ليبيريا.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت قال إن احتجاز ناقلة النفط البريطانية في مياه الخليج يظهر إشارات مقلقة بأن إيران اختارت طريقاً خطيراً ومزعزعاً للاستقرار.

وأضاف هانت في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ندرس حالياً ما يمكن فعله لتأمين الإفراج عن السفينة التي ترفع علم بريطانيا والأخرى التي ترفع علم ليبيريا.. أطقم السفينتين من جنسيات مختلفة وليس بينهم بريطانيون"، مؤكداً أن اختطاف السفن غير مقبول، ومن الضروري الحفاظ على حرية الملاحة.

