ولي عهد أبوظبي والرئيس الإندونيسي يعقدان جلسات مباحثات في قصر بوغور الرئاسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، يعقدان جلسات مباحثات رسمية في قصر بوغور الرئاسي، وتناولت المباحثات سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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