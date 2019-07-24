إصابة عمدة مقديشو في تفجير انتحاري بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، وقوع تفجير انتحاري تبعه إطلاق نار في مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشو، أسفر عن إصابة العمدة ومسؤولين آخرين.

ويعاني الصومال هجمات متكررة لحركة "الشباب" أوقعت 2078 قتيلا، و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016، و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017 فقط، حسب إحصاء للأمم المتحدة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت، الإثنين الماضي، بالأدلة عن الدور الإرهابي والتخريبي لقطر في الصومال، والوقوف وراء تدبير تفجيرات بمقديشو.

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وبحسب تقرير تحليلي للصحيفة الأمريكية لفضح دور الدوحة التخريبي في الصومال، أكدت أن رجل أمن مقربا من أمير قطر قال: "إن العنف في الصومال كان بهدف تحويل عقود عمل لصالح الدوحة".



وأكدت الصحيفة أنه على مدار العامين الماضيين برز الصومال الذي مزقته الحرب كساحة قتال رئيسية، حيث توفر قطر أسلحة وتدريبا عسكريا للفصائل الإرهابية.