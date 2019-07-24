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العين الإخباريةالأربعاء 2019/7/24 07:01 م بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، بأن بلاده ستخرج في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يستبعد فكرة الخروج أيضا دون اتفاق.
وقال جونسون، في كلمة له عقب تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء، إنه سيبرم اتفاقا جديدا لبريكست آملا في تقوية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأن تكون قائمة على الصدق.
وأضاف جونسون: "وظيفتي خدمة الشعب وحمايته على المستوى الصحي والاجتماعي، ورفع كفاءة التعليم".
وتابع أن "حكومته ستعمل بشفافية وصراحة لتعطي بريطانيا كل ما تستحقه".
وتسلم بوريس جونسون رسميا، الأربعاء، منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا، غداة فوز ساحق على خصمه وزير الخارجية جيريمي هانت.
ووصل جونسون إلى قصر باكينجهام بعد الظهر للقاء الملكة إليزابيث الثانية، وتلقّي التكليف الملكي بتشكيل الحكومة.
وخصص رئيس الوزراء فترة الصباح لينهي العمل على تشكيل حكومته التي من المفترض أن يعلن عن أبرز أسماء أعضائها مساء اليوم.
وقدم فيليب هاموند وزير المالية البريطاني، استقالته في وقت سابق اليوم، قبل تسلم جونسون منصب رئيس الوزراء، وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون سيعين ساجد جاويد عمدة لندن وزيرا للمالية.
وقال مصدر من فريق جونسون: إن رئيس الوزراء الجديد سيُعين دومينيك كامينجز المدير السابق لحملة تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي مستشارا كبيرا له.
وذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن جونسون عرض على وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت تولي منصب وزير الدفاع لكنه رفض العرض.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون في أول كلمة له يتعهد بالانفصال عن أوروبا 31 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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