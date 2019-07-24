الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية بالضالع ويقتل 30 حوثيا

أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، تحرير عدد من المواقع بمديرية مريس بمحافظة الضالع جنوبي البلاد، بعد معارك أسفرت عن مقتل 30 عنصرا حوثيا بينهم قيادات ميدانية.

وأصدر الجيش بيانا جاء فيه أن قواته مسنودة بالمقاومة حررت مواقع: الحمراء، والأقواز، والعظم، بالإضافة إلى قرى القهرة، وصولان، والرفقة، غربي منطقة مريس جنوبي الضالع جنوبي البلاد.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 30 عنصرا حوثيا، بينهم قيادات ميدانية، وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات.

ولفت البيان إلى أن قوات الجيش استعادت خلال المعارك عربات مدرعة وعددا من الأطقم العسكرية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

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وخلال الفترة الأخيرة، أحرزت قوات الجيش اليمني بإسناد التحالف العربي تقدمات ميدانية بعدة جبهات في الضالع بينها مريس وقعطبة.

وقتل قياديان بصفوف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في عملية نوعية للجيش اليمني في محافظة تعز، جنوبي البلاد.

وأوضح مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" أن عملية نوعية لقواته أسفرت عن مصرع قيادييْن اثنين من قيادات مليشيا الحوثي، بينهم مشرف جبهة مقبنة غربي تعز.

وحسب المصدر ذاته، فإن العملية النوعية للجيش أعقبها اشتباكات عنيفة نتج عنها سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى وتراجع عناصر مليشيا باتجاه البلدات الغربية لجبهة مقبنة.

وكانت قوات الجيش اليمني في جبهات المحور الغربي لتعز قد كبدت مليشيا الحوثي خلال الفترة الأخيرة، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال قصف مدفعي مكثف وعمليات هجومية نوعية.