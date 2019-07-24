انت الان تتابع رئيسة وزراء بريطانيا لزعيم المعارضة: وقتك انتهى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين

في آخر جلسة برلمانية أسبوعية تحضرها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وجهت كلمات لاذعة لزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين عندما اقترحت عليه أن يحذو حذوها ويترك منصبه.

وستتنحى ماي، التي تسلم زمام الأمور رسميا لخليفتها بوريس جونسون اليوم الأربعاء، بعد ما يزيد قليلا عن ثلاث سنوات في المنصب وذلك بعد فشلها في إتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكثير من نواب حزب العمال غير راضين عن قيادة كوربين، ولا سيما تعامله مع أزمة معاداة السامية المستمرة منذ فترة طويلة داخل الحزب ومراوغته بشأن موقف الحزب من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكنه يتمتع بدعم قوي من القواعد الشعبية للحزب، وأفلت في عام 2016 من محاولة للإطاحة به.

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وقالت ماي "بوسعي أن أنهي الحديث بقول: لقد تقبلت بصفتي زعيمة حزب الأمر عندما انتهى وقتي.. ربما حان الوقت الآن لأن تفعل الشيء نفسه"، وهو ما أثار صيحات استحسان عالية من نواب حزب المحافظين وهتافات تطالبها بقول "المزيد".

ونجت ماي نفسها من تصويت على سحب الثقة في ديسمبر كانون الأول، لكن بعد رفض الاتفاق الذي اقترحته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات خضعت لضغوط من نواب حزبها لترك الساحة لشخص آخر.

وبدت علامات التأثر على ماي في بعض الأحيان، كما استغلت حضورها الأخير في البرلمان كرئيسة للوزراء لتوجيه كلمة عرفان لزوجها فيليب الذي كان يتابع الجلسة من الجزء الخاص بالجمهور.