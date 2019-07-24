الان تتابع ماي في قصر باكينغهام لتقديم استقالتها للملكة إليزابيث الثانية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قدمت رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي، رسميا استقالتها للملكة إليزابيث الثانية، اليوم الأربعاء، فيما يستعد سلفها بوريس جونسون، لتولي مهامه.
ووصلت ماي إلى قصر باكينغهام بعد أن كانت قد حضت في وقت سابق جونسون على إنجاز بريكست “بطريقة تصب في صالح المملكة المتحدة بأسرها”، ما يلمح إلى الانقسامات العميقة التي تسببت بها هذه المسألة في البلاد.
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