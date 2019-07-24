وصول أكثر من 700 ألف حاج من الخارج لأداء مناسك حج هذا العام

أعلنت المملكة العربية السعودية ، اليوم ، عن وصول 733.506 حاج من الخارج لاداء مناسك حج هذا العام.

وأكدت المديرية العامة للجوزات السعوية في اصحائية لها اصدرتها ، اليوم ، بانه بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الثلاثاء، (733.506) حجاج.

وذكرت أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (705.360) حاجاً ، فيما قدم عن طريق البر (19.025) حاجاً , وعبر البحر (9.121) حاجاً، وذلك بزيادة (71.466) حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (11 بالمائة).