صحيفة: تحركات الإخوان في ألمانيا تثير قلق الاستخبارات

أكدت صحيفة "زاخشر تسايتونغ" المحلية الخاصة، أن بلدية دريسدن تفحص حاليا طلبا تقدم به التنظيم الإرهابي لبناء مسجد ومركز ثقافي بشارع مارشنال شتراسا، في موقع مركز مروة الشربيني الثقافي.

وتصنف هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" مركز مروة الشربيني المؤسس عام ٢٠٠٩، بأنه "على صلة بتنظيم الإخوان"، وهو يحمل اسم المصرية مروة الشربيني التي قتلت على يد يميني متطرف في جريمة كراهية قبل 10 سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن محاولات الإخوان التوسع في دريسدن تثير قلق هيئة حماية الدستور التي تضع عناصر التنظيم ومؤسساته في المدينة تحت الرقابة حاليا.

ويضم تنظيم الإخوان في دريسدن أيضا "مركز اجتماعات ساكسونيا" الذي يترأسه القيادي الإخواني المقيم في ألمانيا، سعد الجزار، ويقع مقره في الشارع نفسه.

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ورغم أن طلب بناء المسجد ما زال قيد الدراسة في البلدية؛ تتوقع الصحيفة أن ترفضه السلطات لأنها تضع اللمسات الأخيرة على تطوير المنطقة عمرانيا، ولن تكون هناك فرصة لوجود مسجد.

وقبل أسبوع، ذكر تقرير نشر في النسخة الألمانية لصحيفة "إيبوش تايمز" أن الإخوان توسع نفوذها وتشيد مسجدا ومركزا دينيا جديدا في شارع كاستروبر في مدينة بوخوم غربي البلاد.

وأضافت الصحيفة: "يضاف هذا المبنى الجديد إلى رابطة الثقافة الإسلامية ومسجد خالد التابعين للتنظيم الإرهابي في بوخوم".

كانت هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ألمانيا، قد وضعت مسجد خالد ورابطة الثقافة الإسلامية تحت رقابتها في مارس/آذار الماضي، بسبب علاقتهما بالإخوان.