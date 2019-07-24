حميدتي يحمل النظام السابق عملية فض الاعتصام

حمّل محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، فض الاعتصام لعناصر النظام السابق، وقال إنهم توصلوا للحقائق حول مرتكبيها وأنهم اعتقلوا المتورطين مقراً بوجود خيانة داخلية ووعد بكشف الكثير من الحقائق مدعوة بتسجيلات مصورة حول فض الاعتصام.

واكد نائب رئيس المجلس العسكري، استمرار الاتصالات مع الحركات المسلحة خاصة الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان عبد الواحد وغيرها من الحركات .

وقال في كلمة له، إن المجلس العسكري أكد على تثبيت حقوق الجبهة الثورية في إطار الحرية والتغيير باعتبار عضويتهم في تحالف نداء السودان موضحاً ان المفاوضات التي تجري في أديس أبابا بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية تأتي ضمن هذا الإطار.

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ودعا حميدتي للإسراع في تكوين الحكومة المدنية مؤكداً دعم المجلس العسكري لها، موضحًا إن قوات الدعم السريع المنتشرة تهدف لحماية السلطة المدنية.

وأشار إلى ارتفاع الأسعار والغلاء وصفوف الوقود ووضفها بغير المبررة متهماً الانتهازيين وزارء افتعال هذا الأزمة.

ودعا دقلو الى الغاء مسيرة الخميس المناصرة للجيش والدعم السريع داعيا الى سودانا واحد وقال إن منسوبي النظام السابق استفادوا من الخلافات .