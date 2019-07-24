شكرا لقرائتكم خبر عن ماي تغالب دموعها أثناء مغادرتها البرلمان البريطاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن) وقف النواب البريطانيون وصفقوا بحفاوة بالغة لرئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي أثناء خروجها من قاعة مجلس العموم، اليوم (الأربعاء)، بعد آخر ظهور لها في البرلمان بوصفها زعيمة للبلاد. وبدا أن ماي (62 عاماً) كانت تغالب دموعها أثناء خروجها من القاعة، بينما توقفت لتصافح رئيس البرلمان جون بيركو قبل مغادرة المجلس. وتسلم ماي السلطة رسمياً اليوم إلى خليفتها بوريس جونسون.

وقف النواب البريطانيون وصفقوا بحفاوة بالغة لرئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي أثناء خروجها من قاعة مجلس العموم، اليوم (الأربعاء)، بعد آخر ظهور لها في البرلمان بوصفها زعيمة للبلاد. وبدا أن ماي (62 عاماً) كانت تغالب دموعها أثناء خروجها من القاعة، بينما توقفت لتصافح رئيس البرلمان جون بيركو قبل مغادرة المجلس. وتسلم ماي السلطة رسمياً اليوم إلى خليفتها بوريس جونسون.

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