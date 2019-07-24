شكرا لقرائتكم خبر عن ماي في «باكينغهام» لتقديم استقالتها للملكة إليزابيث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف.ب (لندن) قدمت رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي رسميا استقالتها للملكة إليزابيث الثانية اليوم (الأربعاء) فيما يستعد سلفها بوريس جونسون لتولي مهامه. ووصلت ماي إلى قصر باكينغهام بعد أن كانت قد دعت في وقت سابق جونسون على إنجاز بريكست «بطريقة تصب في صالح المملكة المتحدة بأسرها»



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