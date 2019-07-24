مولر من الكونغرس: ترمب أعاق التحقيقات وروسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) بدأت اليوم (الأربعاء) في الكونغرس الأمريكي جلسة استماع طال انتظارها للمحقق الخاص روبرت مولر، وسط ترقّب شديد لمعرفة ما إذا كان سيكشف عن تورّط الرئيس دونالد ترمب في ارتكاب أي مخالفة. وكشف التقرير الذي أعده مولر بعد إنجازه التحقيق في احتمال حصول تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية وجود تعاون بين روسيا وحملة ترمب، وأدلة على إعاقة الرئيس سير التحقيق، إلا أن المحقق الخاص لم يصدر توصية بتوجيه الاتهام للرئيس الأمريكي، إلا أنه أشار بأن الرئيس ترمب كان يريد إقالته.

بدأت اليوم (الأربعاء) في الكونغرس الأمريكي جلسة استماع طال انتظارها للمحقق الخاص روبرت مولر، وسط ترقّب شديد لمعرفة ما إذا كان سيكشف عن تورّط الرئيس دونالد ترمب في ارتكاب أي مخالفة. وكشف التقرير الذي أعده مولر بعد إنجازه التحقيق في احتمال حصول تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية وجود تعاون بين روسيا وحملة ترمب، وأدلة على إعاقة الرئيس سير التحقيق، إلا أن المحقق الخاص لم يصدر توصية بتوجيه الاتهام للرئيس الأمريكي، إلا أنه أشار بأن الرئيس ترمب كان يريد إقالته.

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