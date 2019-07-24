شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات صينية - أمريكية في شنغهاي.. الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم (الأربعاء)، أن محادثات على مدى يومين ستعقد بين مسؤولين أمريكيين وصينيين في مدينة شنغهاي الصينية الأسبوع المقبل، سعياً لتحقيق تقدم في الخلاف التجاري المستمر منذ عام بين البلدين.

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم (الأربعاء)، أن محادثات على مدى يومين ستعقد بين مسؤولين أمريكيين وصينيين في مدينة شنغهاي الصينية الأسبوع المقبل، سعياً لتحقيق تقدم في الخلاف التجاري المستمر منذ عام بين البلدين.

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