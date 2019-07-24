وهاب لجنبلاط: "هدّي من روعك شوي ما حدا مستهدفك وحاج أوهام الله يخليك"

توجّه رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ إلى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، سائلًا: "كيف يمكننا أن نقنعك أنّ المرور في ​المختارة​ لم يكن يستهدفك وأنّ لا مؤامرة كونيّة وراءه وأنّ الرفيق سقراط الأشقر أخذ القرار، ولم يكن مظاهرة مسلّحة بل واجهته حواجز مسلّحة".

وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى جنبلاط بالقول: "هدّي من روعك شوي ما حدا مستهدفك، وحاج أوهام الله يخليك".