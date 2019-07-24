توجّه رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب إلى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، سائلًا: "كيف يمكننا أن نقنعك أنّ المرور في المختارة لم يكن يستهدفك وأنّ لا مؤامرة كونيّة وراءه وأنّ الرفيق سقراط الأشقر أخذ القرار، ولم يكن مظاهرة مسلّحة بل واجهته حواجز مسلّحة".
وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى جنبلاط بالقول: "هدّي من روعك شوي ما حدا مستهدفك، وحاج أوهام الله يخليك".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب لجنبلاط: "هدّي من روعك شوي ما حدا مستهدفك وحاج أوهام الله يخليك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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