أعلن ​قصر باكينغهام​ أن الملكة إليزابيث الثانية وافقت على إستقالة ​تيريزا ماي​. وعلى الإثر وصل رئيس حزب المحافظين ​بوريس جونسون​ إلى قصر باكينغهام، حيث سيلتقي الملكة إليزابيث، التي ستكلفه بتشكيل ​حكومة​ جديدة خلفا لحكومة ماي. واعترضت مجموعة من المحتجين موكب جونسون وهو في طريقه إلى القصر.

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كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إليزابيث تقبل استقالة ماي وتلتقي جونسون لتكليفه تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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