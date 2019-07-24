ماي: لإتمام الخروج من الإتحاد الأوروبي بشكل يخدم كل المملكة المتحدة

لفتت رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها ​تيريزا ماي​، في الكلمة الأخيرة لها من "downing street"، الى "أنني سأذهب لأقدم إستقالتي للملكة إليزابيث، لتتفضل بدورها بالإيعاز لتشكيل ​حكومة​ جديدة"، متمنية لزعيم ​حزب المحافظين​ بوريس جونسن "كل الحظ في الأشهر والسنوات المقبلة".

وشددت ماي على أن "نجاحات هذا الحزب هي نجاحات دولتنا وآمل أن تكون هذه النجاحات غزيرة"، معتبرة أن "الإنجازات التي ستحصل ستكون نتاج العمل لأكثر من عقد من الزمان، وخدماتنا أصلحت وتقدمت الى الأمام في الدفاع عن الحريات حول العام".

ورأت أنه "تنتظرنا أشياء عديدة أولها اتمام الخروج من ​الإتحاد الأوروبي​ بشكل يخدم كل ​المملكة المتحدة​، والنجاح في هذه المهمة سيكون بداية جديدة لدولتنا وسيمهد لدولتنا للسير بإتجاه مستقبل يستحقه الشعب البريطاني"، مضيفة: "أن أكون رئيس للوزراء كان أعظم شرف لي، وكل الانجازات التي حققتها كانت بفضل الجهد الجماعي، وأقدم التهاني لرئيس الوزراء الجديد، كما أشكر كل من خدم معي من موظفي ​القوات المسلحة​ والامن وموظفي المؤسسات و​الشرطة​ وموظفي الطوارئ. أشكر الشعب البريطاني وكل من أحب دولتنا وعمل من أجل احفاده واسرته وعائلته ليعيش أحفاده بأمان. شكرا على ثقتكم بي".

وشددت على أن "هذه دولة الطموحات والفرص، وآمل أن تكون كل فتاة شابة رأت رئيسة الوزراء أن تثق أن لا حدود لطموحاتها. أنا على وشك أن أغادر دواننغ ستريت، لكنني سأواصل كعضو في البرلمان خدمة المصلحة الوطنية ولعب دوري لجعل مملكتنا عظيمة بمستقبل عظيم ودولة تنفع الجميع".