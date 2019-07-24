جنبلاط: لضم قضيتي البساتين والشويفات والسلطات تقرر اذا لزم المجلس العدلي للقضيتين

اعتبر رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن "هناك حدا ادنى لاحترام الناس وعقولهم، وللتذكير فقط فان حادثة البساتين هي نتيجة الفلتان السابق في بعض المظاهرات العسكرية وصولا الى جريمةً ​الشويفات​ والذي هرب فيها الفاعل الى ​سوريا​"، مضيفا:"أعتقد انه آن الاوان لضم القضيتين والسلطات المختصة تقرر كيف واذا لزم ​المجلس العدلي​ للقضيتين سويا".

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