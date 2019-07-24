مولر:تقرير التحقيق في التدخل الروسي بالإنتخابات الرئاسية لم يبرئ ترامب

حذر المحقّق الخاص ​​روبرت مولر​، ​الكونغرس الأميركي​ بأنه "لن يردّ على كل الأسئلة خلال الإدلاء بشهادته بشأن التدخل الروسي في ​الانتخابات الأميركية​ والمزاعم عن محاولة الرئيس ​​دونالد ترامب​​ إعاقة العدالة"، مؤكدا أن "​تقرير​ التحقيق في تدخل ​روسيا​ لم يبرئ ترامب بشكل تام، ولا سيّما من شبهة إعاقة سير العدالة، وذلك خلافاً لما يؤكّده الرئيس الأميركي".

وشدد مولر على أنه "ليس بإمكانه القول ما اذا يجب ملاحقة ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة"، جازما أن "التحقيق في التدخل الروسي أجري بنزاهة واستقلالية".

وذكر أن فريقه قال في التقرير "إننا لن نقول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جرماً. كان هذا قرارنا وسيبقى كذلك"، مشيرا الى أنه "بصفتي محقّقاً، هناك مسوّغات تفرض أن تكون شهادتي محصورة".