الحريري يوقع قانون موازنة العام 2019 ويحيله إلى رئاسة الجمهورية

وقع رئيس الحكومة سعد الحريري قانون موازنة العام 2019 ويحيله إلى رئاسة الجمهورية.
وكانت معلومات قد كشفت لقناة الـ"LBCI"، أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري وقّع على قانون الموازنة وأحاله إلى رئاسة الجمهورية، وبذلك يُتوقّع أن تُنشر هذا الخميس في الجريدة الرسمية أو بملحق خاص".
وأوضحت أنّه "تمّ تضمين قانون الموازنة بندًا يحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية في 6 قطاعات مختلفة، وهذا الأمر يثير اعتراض "التيار الوطني الحر".
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