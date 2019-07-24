وزير العدل البريطاني ونائب رئيس الوزراء البريطاني قدما إستقالتهما

أفادت وكالة "رويترز" أن كلا من وزير ​العدل​ البريطاني ديفيد جوك، ونائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لدينغتون، قدما إستقالتهما من منصمبهما، على إثر تكليف رئيس ​حزب المحافظين​ ​بوريس جونسون​ ب​رئاسة الحكومة​ الجديدة، بعد تقديم ماي إستقالتها رسميا للملكة إليزابيث الثانية.

وكان جوك قد أعلن يوم الأحد، في بيان نقلته صحيفة صنداي ​تايمز​، أنه سيستقيل من الحكومة يوم الأربعاء بعد ​الانتخابات​، موضحًا أنه "نظرا لأنني في الحكومة منذ وصول رئيسة الوزراء ​تيريزا ماي​ إلى السلطة فأعتقد أن الشيء الملائم بالنسبة لي هو أن أتقدم باستقالتي إليها".