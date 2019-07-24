وزير العدل البريطاني ونائب رئيس الوزراء البريطاني قدما إستقالتهما

أفادت وكالة "رويترز" أن كلا من وزير العدل البريطاني ديفيد جوك، ونائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لدينغتون، قدما إستقالتهما من منصمبهما، على إثر تكليف رئيس حزب المحافظين بوريس جونسون برئاسة الحكومة الجديدة، بعد تقديم ماي إستقالتها رسميا للملكة إليزابيث الثانية.
وكان جوك قد أعلن يوم الأحد، في بيان نقلته صحيفة صنداي تايمز، أنه سيستقيل من الحكومة يوم الأربعاء بعد الانتخابات، موضحًا أنه "نظرا لأنني في الحكومة منذ وصول رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى السلطة فأعتقد أن الشيء الملائم بالنسبة لي هو أن أتقدم باستقالتي إليها".
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