لافروف: ستواصل روسيا وكوبا تعزيز التقاليد التاريخية

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ خلال لقاء مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريغا، أن "​موسكو​ و​هافانا​، ستبذلان كل ما في وسعهما لتعزيز التقاليد التاريخية القديمة"، مشيراً إلى "انني سعيد بعقد اجتماع جديد، وقد زرتم موسكو مؤخرا"، لافتاً إلى أنه "سعيد دائما بزيارة كوبا بسبب العلاقات الودية هناك وطقسها".

ولفت إلى "اننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان تعزيز التقاليد التي بنتها موسكو وهافانا منذ عقود، في ظل الظروف الحديثة".