أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريغا، أن "موسكو وهافانا، ستبذلان كل ما في وسعهما لتعزيز التقاليد التاريخية القديمة"، مشيراً إلى "انني سعيد بعقد اجتماع جديد، وقد زرتم موسكو مؤخرا"، لافتاً إلى أنه "سعيد دائما بزيارة كوبا بسبب العلاقات الودية هناك وطقسها".
ولفت إلى "اننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان تعزيز التقاليد التي بنتها موسكو وهافانا منذ عقود، في ظل الظروف الحديثة".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: ستواصل روسيا وكوبا تعزيز التقاليد التاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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