الأمن الداخلي الإسرائيلي أعلن إحباط محاولة شكبة إيرانية تجنيد عناصر للتجسس

أعلن جهاز الأمن الداخلي ال​إسرائيل​ي "الشين بيت"، "إحباط محاولة شبكة إيرانية تجنيد عناصر في إسرائيل و​الضفة الغربية​ و​قطاع غزة​ للتجسس، انطلاقًا من ​سوريا​".

وأوضح في بيان، أنّ "الشبكة عملت من ​الأراضي السورية​ بتوجيه إيراني وبقيادة مواطن سوري يُسمّى "أبو جهاد" سعت لتجنيد العملاء من خلال التواصل معهم عبر حسابات وهميّة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لجمع المعلومات الاستخباراتية وارتكاب العمليّات الإرهابيّة".

ولفت الجهاز إلى أنّ "أبو جهاد" طلب من العملاء الّذين تمّ تجنيدهم جمع المعلومات عن قواعد عسكريّ ومنشآت أمنية حسّاسة وشخصيّات ومراكز شرطة ومستشفيات وغيرها، وذلك في إطار تحديد أهداف لتنفيذ عمليّات إرهابيّة في إسرائيل بمبادرة إيرانيّة"، مبيّنًا أنّ "أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية انطلقت بعمليّة واسعة النطاق في نيسان الماضي لإحباط هذه المحاولة الإيرانية، وتّم اكتشاف ورصد نشاط هذه الشبكة منذ بدايتها".